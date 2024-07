Trovato morto in un canale Mattia aveva 23 anni | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) È stato rinvenuto il corpo senza vita diBottero, un giovane di 23, in unprosciugato a Garessio, in provincia di Cuneo. Il ragazzo, cresciuto nel paese ma residente nella vicina Priero, è stato avvistato sotto il ponte di piazza Tornatore alle 13 di ieri, domenica 28 luglio. La dinamica del ritrovamento Il tragico avvistamento potrebbe essere dovuto a una caduta accidentale. Le ipotesi del gesto volontario e del malore restano meno probabili, secondo quanto riferisce il Tgr Piemonte. La serata prima del dramma Il 23ennetrascorso la serata di sabato 27 luglio partecipando a una festa di paese a Garessio insieme a un gruppo di amici, fino a tarda notte. Verso le quattro di mattina, il gruppo si è separato per rientrare a casa.