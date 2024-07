Sucic l’Inter studia il colpo del futuro Un’alternativa già in casa! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Lukaincuriosisce. pronta a sfruttare un altro affare di mercato per costruire la squadra del. Ma non è da escludere anche un’altra alternativa per il centrocampo. PROSPETTIVA –ha intenzioni di rispettare le linee guida di mercato di Oaktree non solo per ilin difesa. Nelprossimo, infatti, la dirigenza nerazzurra vorrà intervenire anche per rinforzare il reparto di centrocampo, e per farlo punterà di certo su un giovane di prospettiva. A dir la verità, quello che potrebbe essere l’erede di Henrikh Mkhitaryan è già stato individuato dalla squadra di Viale della Liberazione. Si tratta di Luka, finito nel mirino delper caratteristiche, carta d’identità e situazione particolarmente conveniente col Salisburgo.ildel? Si stagliano due possibilità! AFFARE – Luka