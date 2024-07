Sansepolcro | controlli stradali straordinari patenti ritirate e droga sequestrata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 30 luglio 2024) In occasione della “Notte bianca” die fino alla notte di martedì, la Compagnia Carabinieri di, insieme alla Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione CC Firenze, ha condotto una serie didel territorio. Questi hanno riguardato non solo il centro storico dima anche altri comuni della Valtiberina, tra cui Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. L’operazione, mirata a prevenire furti nelle aziende locali e a contrastare il fenomeno della “movida” notturna, ha coinvolto aree specifiche come Porta del Ponte, la Strada Statale 258 Marecchiese, Dogana e Le Forche, estendendosi fino a San Leo e Gricignano. Queste zone erano state oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, che avevano denunciato episodi di degrado urbano e comportamenti pericolosi.