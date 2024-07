Sandro Campagna | Stiamo bene fisicamente la squadra è stata brava a non disunirsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Seconda partita davvero convincente per il Settebello dialle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri si sono imposti per 14-11 nel remake della finale dei Mondiali di Doha sulla Croazia, dominando per lunghi tratti la sfida. Un incontro che fa davvero ben sperare per Di Fulvio e compagni in vista dei prossimi match del girone, ma, soprattutto, verso la fase ad eliminazione diretta. Le parole del commissario tecnico: “abbastanza. Dobbiamo mantenere questo ritmo. Èuna partita molto bella e fisica: all’inizio il loro uomo in più ci metteva in grande difficoltà, soprattutto con i mancini. Poi siamo andati anche sotto di due reti e laa none a ritrovare energie con il gioco. Si sono viste delle giocate individuali, ma all’interno di un gioco molto di collettivo, dove tutti sapevamo quello che dovevano fare”.