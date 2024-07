Ragazzino si tuffa nel fiume e non riemerge più | la tragedia sotto gli occhi dei genitori

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Doveva essere una gita fuori porta per rinfrescarsi dalla calura estiva che in questi giorni sta soffocando l’Italia intera, invece si è trasformata in. Undi 13 anni, originario di Orzinuovi, la sera di lunedì 29 luglio si è lanciato nelOglio, dove purtroppo ne è uscito senza vitagliatterriti deie del nonno. Secondo quanto trapelato finora lasi è consumata nella zona del parco La Pedrera di Soncino, dove tra l’altro sembra che sia vietata la balneazione. Il tuffo fatale nelCome riportato da Brescia Today, il ragazzo era in compagnia di alcuni familiari quando ha deciso di fare un tuffo nelpoco prima delle 20. Dopo alcune bracciate il ragazzo però è stato trascinato via dalla corrente e i parenti non l’hanno visto più.