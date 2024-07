Questi stivali preferiti delle celeb anticipano il trend del prossimo autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Glitexani saranno la tendenza del/inverno. Da indossare subito, come fanno le, che li hanno eletti accessorio estivo per eccellenza. Dopotutto le it-girl hanno trasformato glida cowboy in scarpe urbane, facendo dei camperos un must da indossare ovunque: dalla città ai festival musicali, così come agli aperitivi al mare. Da Emily Ratajkowski a Bella Hadid passando per Dua Lipa e Emma Roberts: Amica ha selezionato i look più belli da cui trarre ispirazione. GUARDA LE FOTO Lerities di ieri e di oggi con la gonna a palloncino Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAildelAmica.