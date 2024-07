Psichiatra minacciata | Un’ora di vero terrore E non è stato un raptus imprevedibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 – Unae un infermiere sequestrati con la minaccia delle armi da un balordo al centro di salute mentale di Montedomini. Dopo l’episodio assurdo dell’altro giorno, riportato dal Corriere Fiorentino, è il mondo sanitario a interrogarsi su quali misure siano necessarie per garantire la sicurezza agli operatori che si trovano in prima linea, non solo nei centri psichiatrici, ma anche nei pronto soccorso e nell’emergenza sanitaria. Sul tema è intervenuto il presidente dell’Ordine, Pietro Dattolo: «A distanza di poco più di un anno dall’omicidio dellaBarbara Capovani, a Pisa, la storia ha rischiato di ripetersi.