Piazza piena per gli abiti da sposa | Una serata tra musica e moda

(Di martedì 30 luglio 2024) Grande successo per la manifestazione "Ti sposerò perché", organizzata dall’associazione Oltre, che ha visto il coinvolgimento di parrucchiere, estetiste, stiliste, consulenti d’immagini, coreografi, musicisti. Lasi è svolta sabato scorso nella centralissimaUmberto I davanti a un pubblico numeroso che aveva gremito il principale spazio della vita sociale di Portomaggiore. "E’ andata benissimo, siamo molto soddisfatti – commenta il presidente dell’associazione, Giovanni Tavassi –, un’esperienza indimenticabile per gli organizzatori dell’associazione Oltre e Jenny Modena (image maker - consulente d’immagine) che quest’anno festeggiava 25 anni di attività, oltre che per l’intero territorio portuense". E’ stata unaall’insegna dellae danza. Tutto nasce dall’idea di Jenny Modena Image Maker (Make Up Artist).