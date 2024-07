Perseguita la Ex Beccato al Pronto Soccorso l' Aveva Seguita anche Lì

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Teramo - Un uomo di Nereto è stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex fidanzata, dopo essere stato già fermato per maltrattamenti. La misura restrittiva era stata emessa il 24 luglio a seguito del primo arresto, ma l'uomo ha ignorato il provvedimento, avvicinandosi nuovamente alla donna. Ieri pomeriggio, l'uomo ha raggiunto l'abitazione della sua ex e l'hafino aldi Giulianova, dove la donna era stata portata d'urgenza a causa di un malore. La vittima, terrorizzata dalla presenza del suo ex compagno, ha immediatamente allertato i carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo all'interno dele lo hanno arrestato.