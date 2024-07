Orari MotoGp Silverstone 2024 | dove vedere la gara in tv e il circuito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio– La vittoria di Pecco Bagnaia al Sachsenring, con annessa caduta di Jorge Martin, ha ridato la vetta della classifica iridata al campione in carica, capace di recuperare 54 punti al diretto rivale del Team Prima Pramac. Ma tutto resta ancora in gioco in apertura di seconda parte di stagione con il gran premio di Gran Bretagna dal 2 al 4 agosto in quel di. La classifica vede il neo sposo Bagnaia in testa con 222 punti, seguito da Martin a quota 212, poi ampio margine su Marc Marquez, terzo a 166, ed Enea Bastianini, quarto a 155. La prima non Ducati è l’Aprilia di Maverick Vinales, quinto in classifica con 125 punti. Si riprende dall’Inghilterra, patria dei motori.