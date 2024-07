Nuove tecnologie nella sanità Pronti investimenti da 30 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Tra Pnrr e fondi regionali ammontano a più di 30di euro gliinattrezzature tecnologiche sanitarie nelle strutture della provincia di Varese. Il punto è stato fatto in un incontro presso Ats Insubria. "È costante la nostra attenzione alla popolazione e ai territori e in particolare ai fabbisogni che via via emergono - ha sottolineato il direttore generale Salvatore Gioia - anche in occasione del recente assestamento di bilancio sono stati recepiti gli sforzi corali che hanno coinvolto le direzioni di Ats e Asst". Da Regione Lombardia arriveranno infatti finanziamenti per apparecchiature di supporto alla diagnosi e alla cura, attrezzature e arredi sanitari. Un totale di 4.250.400 euro per Asst Sette Laghi e 2.480.100 euro per Asst Valle Olona.