Nuoto entra in scena ai Giochi Simona Quadarella! Alessandro Miressi a caccia della finale nei 100 stile

(Di martedì 30 luglio 2024) Mattinata ricchissima, quella odierna con ben sei gare in programma e tanta Italia in vasca. E’ il giorno dicheinnella sua gara prediletta, i 1500libero dove dovrà vedersela prima di tutto con la rivale finora inarrivabile che risponde al nome di Katie Ledecky. Si parte con una gara molto attesa in casa azzurra. Non dovrebbero esserci problemi per l’accesso in semi, in programma in serata, di Alberto Razzetti, reduce dal quinto posto nei 400 misti, e Giacomo Carini, grande protagonista al Settecolli, nei 200 farfalla. Si preannuncia un’altra gara stellare con grande favorito il francese Leon Marchand e con il ritorno alle grandi competizioni del primatista del mondo ungherese Kristof Milak, reduce da due stagioni con il freno a mano tirato.