NeWMALab a Napoli laboratori di arte per donne migranti e vittime di violenza

(Di martedì 30 luglio 2024) Punta ad offrire allee alleitaliane, in particolare alle utenti dei Centri Anti, un’opportunità di condivisione e di crescita attraverso l’. E’ il progetto-Neapolitan World music and arts lab, organizzato dall’associazione di promozione sociale Le Kassandre, promosso e finanziato dal Comune di– Cultura, nell’ambito diCittà della Musica. L’iniziativa intende sostenere il processo di fuoriuscita dallae favorire l’inclusione creando un forte senso di comunita’ e solidarieta’ traattraverso l’incontro tra diverse culture e comunita’ presenti sul territorio. Il linguaggio universale della voce e del corpo saranno utilizzati, in questo percorso, come strumenti di espressione e connessione per aiutare lea conoscere i servizi presenti sul territorio e favorire un percorso di emancipazione.