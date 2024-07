Meteo | Ondata di Calore e Allerta per Nubifragi e Tornado in Italia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma - Le Previsioni Annunciano Cambiamenti Drastici nel Clima del NordIn, l'di caldo estivo non accenna a diminuire e il Ministero della Salute ha emesso un bollettino dirossa per 13 città, tra cui Bologna, Bolzano, Firenze, Roma e Torino. Tuttavia, i prossimi giorni porteranno un drastico cambiamento climatico, con possibiliprevisti soprattutto nel Nord, in particolare in Veneto ed Emilia-Romagna. Il Passaggio dell'Anticiclone Africano L'alta pressione di origine africana, responsabile delle attuali temperature torride, sta per essere sostituita da una perturbazione atlantica che si prevede interesserà il Norda partire da venerdì. Questo cambiamento porterà aria fredda in quota e condizioni favorevoli allo sviluppo di forti temporali.