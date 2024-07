Liguria chiesto il giudizio immediato per Toti Intanto nel Pd deflagra il caso Ermini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Alla fine la procura di Genova, come si mormorava da giorni, hailper l’ex presidente della RegioneGiovanni, l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. La richiesta è stata inoltrata al Gip che dovrà ora verificare che sussistano le condizioni ed entro 5 giorni (ma il termine non è perentorio) fissare la data del processo. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. I tre indagati hanno 15 giorni, dopo il decreto che dispone il, per scegliere eventuali riti alternativi come l’abbreviato o il patteggiamento. È stato il procuratore capo Nicola Piacente a comunicarlo agli avvocati dei tre indagati. “Noi non chiederemo alcun rito alternativo”, hanno spiegato i legali.