La canicola africana si intensificherà | quando l' apice Le date

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) "Latenderà ulteriormente a intensificarsi nelle prossime ore contra giovedì e venerdì in particolare al Centrosud", lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "sulle zone interne lontane dal mare saranno possibili picchi di 38-40°C se non persino qualcosa in più su vallate tosco-umbre, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Una situazione che non potrà che peggiorare le condizioni siccitose talora gravi che interessano buona parte di queste regioni (in primis la Sicilia). Caldo intenso anche al Nord, sebbene con qualche grado in meno ma comunque punte superiori ai 35-36°C in Pianura Padana, mentre sulle Alpi lo zero termico potrà superare i 4500m.