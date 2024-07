‘Jazz sotto le stelle’ a Pietrelcina Marina Bruno e il suo Parthenoplay

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti

Come storicamente avvenuto con le numerose composizioni americane (brani di Kern, Gershwin, Rodgers & Hart e tanti altri) riprese dal jazz fino a divenirne degli standard, da diversi decenni si assiste ormai periodicamente a riletture in chiave jazz delle più note canzoni napoletane. Si va da timidi approcci in cui il linguaggio del jazz è quasi assente, ad interventi seriosi che in alcuni casi stravolgono eccessivamente gli originali. Ciò non avviene però nell'albumdi, protagonista del concerto inaugurale dell'edizione 2024 delle stelle –Festival'.