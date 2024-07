Insegnare geografia con le cartoline L’esperimento da 110 e lode di Alessia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Vecchieper spiegarea bambini che una cartolina non l’avevano mai vista prima né sapevano nemmeno cosa fosse. Acon le, nell’era del web e dei social, a scolari della generazione Alpha delle elementari di Santa Maria Hoè e trasformare il metodo in una tesi di laurea che le è valsa il massimo dei voti è stata Giulia Riva, universitaria santese di 25 anni, che, le scorse settimane, si è laureata con 110 in Scienze della formazione primaria alla Bicocca di Milano. L’ha ispirata il 65enne Alessio Fumagalli, amico del papà, che è il collezionista dinumero uno al mondo, con oltre 2 milioni 200mila pezzi unici, di ogni dove, epoca e forma. In aula, alla discussione della tesi, era presente anche lui, il recordman planetario di