Incendio ecoballe il sindaco di Campagna | Evitare di consumare prodotti ortofrutticoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“di, nei prossimi giorni,provenienti dalle zone immediatamente connesse al luogo dell’”. È l’avviso alla cittadinanza lanciato pochi minuti fa daldel Comune di, Biagio Luogo, circa l’che sta interessando in queste ore lesite nel comprensorio militare di Persano, nel comune di Serre. Oltre 60mila tonnellate di rifiuti distrutti dalle fiamme e le cui ripercussioni ambientali fanno allarmare i sindaci della Valle e Piana del Sele tanto da adottare misure preventive d’urgenza. “Si consiglia, in via precauzionale -scrive ilLuongo- alle abitazioni poste nelle aree immediatamente limitrofe al luogo dell’evento, di tenere chiuse le finestre nelle prossime ore, laddove non si sia già provveduto, fino a nuovi aggiornamenti da parte delle autorità competenti.