Il pesce scorpione invade le coste italiane una sciagura | quali sono le conseguenze

(Di martedì 30 luglio 2024) Un'altra gravissima minaccia per i nostri mari, che va ad aggiungersi a quella del granchio blu, con cui l'Italia sta facendo i conti ormai da tempo. Gli esperti e i pescatoriora preoccupati per un pericolo ancora più grande: il, noto anche comeleone (Pterois miles). Questo, che colpisce per la sua bellezza determinata dai colori vivaci, era finora conosciuto nel Mediterraneo orientale, ma recenti avvistamenti lo segnalano anche lungo ledi Sicilia, Puglia e Calabria. Già, si tratta di un esemplare solitamente fotografato nelle acque del Mar Rosso. Claudio Brinati, un biologo esperto interpellato dal Messaggero, spiega: "I primi avvistamenti in Italiastati registrati nella Sicilia sud-orientale.