Il Napoli e Victor Osimhen | parla anche Umberto Chiariello…

(Di martedì 30 luglio 2024) Il: di seguito il punto diChiariello tratto dalla trasmissione ‘In Ritiro Con Te’ in onda su Radio CRC. “La vicenda è chiara: nessuno vuole tirare fuori i soldi che De Laurentiis aveva pensato che fossero il minimo sindacale per portarsi a casa. Considerato che l’anno scorso erano arrivate offerteda 150 milioni. Purtroppo, però, non sempre dagli errori del passato si impara”. Il presidente dele il calcio moderno “Aurelio De Laurentiis purtroppo non è quell’uomo algido e freddo e che pensa solo ai soldi che voi spesso dipingete. È uno che ha già sbagliato a non vendere Koulibaly a 104 milioni al Mster United o Allan al PSG per 60-70 milioni, errori da lui stesso ammessi. Oggi i tifosi non hanno più diritto di parola, devono tifare e basta. Perché il calcio moderno non è più il mondo degli affetti e delle bandiere”.