Il maggiore Falcucci lascia il comando della compagnia di Clusone al suo posto il tenente Guadalupi

(Di martedì 30 luglio 2024). Cambioguardia per i carabinieridi. IlDanielel’incarico dopo 5 anni di, al suoè atteso in Val Seriana ilMaurizio, proveniente dalladi Seregno, nel milanese, dove ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile.arrivò anel settembre 2019 dopo aver ricoperto il ruolo di vicecapoCentrale operativa delprovinciale di Roma. Nella nostra provincia è stato chiamato a presidiare, insieme ai suoi 1440 carabinieri, un territorio molto vasto, che conta 160mila abitanti e 63 comuni. Pochi mesi dopo il suo arrivo, il comandante ha dovuto affrontare in un primo momento i casi di meningite sul lago d’Iseo e, successivamente, come tutti, il periodo del Covid.