I Rolling Stones tornano a Roma

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo Chris Martin, Mick Jagger. Se l’asso pigliatutto dell’estatena 2024 sono stati i quattro concerti allo Stadio Olimpico dei Coldplay, sembra quasi fatta, per quella 2025, la rentrée tra gli spalti didei. Per la band inglese sarebbe la sesta volta a(nella primavera del ’67 al Palazzo dello Sport e nell’estate 1990 allo Stadio Flaminio gli show, però, furono doppi) e la seconda all’Olimpico. Il precedente non è dei più memorabili, visto che in quel luglio 2007 all’invito del Bigger Bang Tour risposero meno di 40mila fan; un mezzo passo falso riscattato dagli eroi di Jumpin’ Jack Flash sette anni dopo con un megashow al Circo Massimo davanti a oltre 70mila anime adoranti passato in archivio tra i più belli del 14 On Fire Tour ("finalmente un luogo più vecchio di me" scherzò nella circostanza Sir Mick, che quattro giorni fa ha compiuto 81 anni).