Grande Fratello svelati i primi concorrenti della nuova edizione | Da non crederci

(Di martedì 30 luglio 2024) L’estate è ancora nel pieno, ma Alfonso Signorini sta già lavorando per costruire il castdel, che inizierà il 16 settembre su Canale 5. Anche quest’anno, il reality sarà guidato da Signorini, con Cesara Buonamici riconfermata come opinionista. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, tra iquattroche potrebbero entrare nella casa ci sono Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti dell’ultimadi Temptation Island. Il loro percorso nel reality è stato caratterizzato da confronti accesi e colpi di scena, il che li rende candidati ideali per portare dramma e intrattenimento nella Casa più spiata d’Italia. Signorini sembra voler replicare il successo ottenuto con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, e potrebbe sorprendere il pubblico con l’ingressotentatrice Maika Randazzo.