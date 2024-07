Dopo 3 mesi in obitorio finalmente il funerale di Corrado Semeraro ma resta il mistero sulla sua morte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Macherio (Monza Brianza), 30 Luglio 2024 - A quattroe mezzo dalla sua scomparsa e a tredal suo ritrovamento tra i cespugli oltre il guard railprovinciale a Sovico, potràavere una degna sepoltura, cameriere di 55 anni di Macherio. Domani si terranno i funerali dell'uomo la cui famiglia, la madre anziana, tre fratelli e il figlio di 14 anni, si erano rivolti anche a “Chi l’ha visto?” per trovarlo. I familiari diora sapranno dove piangere il loro congiunto, rimasto per trein una camera mortuaria all’di Milano per ultimare l'autopsia e i vari test tossicologici, ma non potranno darsi pace finché non sapranno come è morto. "Non ci hanno detto nulla - dice il fratello di, Adriano - ora chiederemo al nostro legale di informarsi per capire".