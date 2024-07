Come fanno i protagonisti di Twisters ad avere capelli così belli e in ordine nonostante tornadi e inseguimenti d' auto?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) In, essere un cacciatore di tempeste nella Tornado Alley (l'area dell'America centrale e del Canada dove questo tipo di mostro meteorologico è decisamente molto più frequente) sembrerebbe essere una situazione particolarmente stressante. Non si sa mai se si stia, effettivamente, rischiando di essere spazzati via nel cielo. Gli oggetti (e le mucche, in particolare) sono sempre in aria e i, di conseguenza, dovrebberoun aspetto quantomeno orrendo. Prova a pensare a quando stai in giro, anche solo per un'ora, durante una giornata leggermente ventosa: sembriamo tutti degli spaventapasseri che camminano. Questo, però, non avviene nel caso deidel sequel del thriller d'azionedi Lee Isaac Chung, Kate e Tyler (Daisy Edgar-Jones e Glen Powell).