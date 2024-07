Chi L’Ha Visto | trovato senza vita dopo la truffa con le foto di Dua Lipa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) Lo scorso aprile Federica Sciarelli a Chisi è occupata della scomparsa di Gianfranco Bonzi. L’uomo è stato vittima di unaamorosa, qualcuno si è spacciato per Duae gli ha fatto credere di avere una relazione con lui. La persona che si celava dietro al profilo fake ha poi fatto una serie di passi falsi e quando Bonzi si è accorto che qualcosa non andava è scomparso, ma non prima di lasciare un inquietante post in un gruppo Facebook: “Ciao a tutti, questo sarà il mio ultimo post e anche una delle mie ultime azioni. Purtroppo non riesco a reggere questa forte delusione amorosa. Voglio salutare tutti, in particolar modo le persone con cui ho interagito e con cui mi sono divertito. Buona continuazione, ciao, game over“.