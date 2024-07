CDP e African Development Bank 400 milioni per la crescita del settore privato africano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Cassa Depositi e Prestiti (CDP)(AfDB) investiranno fino a 400di euro nei prossimi cinque anni per sostenere ladelo attraverso la piattaforma Growth and Resilience platform for Africa (GRAf). Grazie alla nuova forma di collaborazione, CDP e la Bancaa di Sviluppo sosterranno ladel continenteo attraverso iniziative mirate su progetti strategici, favorendo lo scambio di informazioni tra attori sul territorio e facilitando opportunità di investimento congiunte.