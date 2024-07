A spasso in costume a Lecco | raffica di multe sul lungolago e in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Tanti bagnanti e anche tantesulcon nel fine settimana per l’abbigliamento un po’ troppo succinto di molti turisti e turiste. Andare asule nel centro storico senza maglietta o in bikini è infatti vietato a norma del regolamento di Polizia Urbana del Comune. La sanzione è ricordata anche dai cartelli in più lingue che sono spuntati sulla passeggiata con il risultato che da giugno a oggi sono state una quarantina leelevate per scarso decoro e i ‘tuffi’ non consentiti. Le sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana variano dai 50 ai 300 euro per chi sta a torso nudo o inda bagno e dai 25 ai 150 euro per chi fa il bagno dove non è consentito.