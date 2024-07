A 10 anni chiama soccorsi e salva mamma da botte compagno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn bambino di diecivede picchiare ladale lando il 118 per ie fermando una pattuglia della Polizia municipale. E’ successo ad Afragola, in provincia, e a raccontare la storia è il consigliere comunale Antonio Iazzetta sul suo profilo social. “Il bambino – spiega Iazzetta – ha fermato gli agenti di Polizia municipale dicendogli che ildellala stava picchiando. Arrivati a casa della coppia, gli agenti hanno avuto conferma della ‘denuncia’ del bambino che, tra l’altro, prima di chiedere aiuto alla Polizia municipale aveva giàto anche il 118 per far soccorrere la”.