Una super Notte bianca Più di 15mila persone alla parata dello sport per grandi e piccini

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ una cittadella naturalequella che si snoda tra lo stadio, il campo scuola e tutti gli impiantiivi che rendono Livorno una città speciale. Palestre, palazzetti, piscine, ippodromo "Questa festa funziona" dice il sindaco Luca Salvetti all’inaugurazione della giornata dedicata allo. Cento attività tra spettacoliivi, discipline da provare, giochi come il calcio balilla umano e i gonfiabili per i più piccoli, esposizioni e punti di informazione. E poi lo street food, la musica, i pony per i bambini e le bambine, le interviste e i talk con i campioni di ieri e di oggi. Una vera e propria festalivornese,quale hanno partecipato anche tutti gli atleti e gli allenatori livornesi impegnati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi 2024.