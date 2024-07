Tuffi la Cina si prende il secondo oro Lian Junjie e Yang Hao vincono nel sincro dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Seconda gara olimpica neia Parigi 2024 e seconda medaglia d’oro per la. Nelmaschile dai 10 metri la coppiaHao si sono laureati campioni olimpici, centrando quel titolo che era mancato alla nazionale cinese tre anni fa a Tokyo. Sul podio olimpico ci sale ancora una volta Thomas Daley, che in coppia con Noah Williams regala la medaglia d’argento alla Gran Bretagna. Bronzo, invece, per i canadesi Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray. Straordinaria prestazione della coppia cinese, che ha concluso con il punteggio totale di 490.35. Eccezionale il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (95.88), ma poi soprattutto un fenomenale quadruplo e mezzo avanti raggruppato che ha sfondato il muro dei 100 punti (103.23). L’argento è andato ai britannici Daley/Williams, che hanno ottenuto 463.