Truffe agli anziani a Casazza denunciati due giovani ancora con la refurtiva in auto

(Di lunedì 29 luglio 2024). Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri dihanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata e ricettazione duepartenopei di 17 e 20 anni, già noti alle Forze dell’Ordine per reati analoghi. Durante un servizio perlustrativo la pattuglia ha notato una vettura intestata a una società di noleggio con a bordo i due soggetti, sostare sulla via Nazionale di Spinone al Lago e ha deciso di controllarla: gli occupanti non hanno fornito giustificazioni plausibili sulla loro presenza, insospettendo i militari che pertanto hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo 3 collane in oro, un orecchino di perle, 1 spilla in oro, 2 orologi di marca, 3 telefoni cellulari e una ricevuta di vendita a un negozio specializzato nel ritiro di preziosi di Milano.