Tra poco marito e moglie Fiori d’arancio ad Amici | matrimonio per la coppia storica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un altroalle porte e questa volta a pronunciare il Sì sono due protagonisti didi Maria De Filippi. Insieme da anni, i ballerini stanno per realizzare il loro sogno d’amore: lasta per sposarsi e promettersi amore eterno. Oggi entrambi professionisti, anche se lei ha iniziato come ballerina e ha anche vinto il circuito danza contro Klaudia Pepa, si sono incontrati per la prima volta proprio nella scuola, dove è scattata subito la scintilla. Come annunciato anche sui rispettivi profili social, le nozze sono in programma per il 29 luglio 2024 in Sicilia, precisamente a Messina, città natale della sposa. Nelle scorse ore lui ha postato sul suo profilo Instagram una breve storia in cui è sul traghetto verso lo stretto di Messina, aggiungendo un’inequivocabile didascalia con tanto di emoticon di un abito da sposa: “Coming for the big day”.