Surf si chiudono le Olimpiadi per Leonardo Fioravanti eliminato al 2 round dal giapponese Igarashi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nella nottata italiana è andato ufficialmente in archivio il secondo giorno di gare per gli specialisti delai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nello splendido scenario dell’isola di Tahiti, nella Polinesia francese, sulle onde di Teahupo’, si è conclusa l’avventura del nostro. Il sogno della qualificazione al terzo(che andrà in scena a partire dalle ore 19.00 odierne) si è infranto contro l’argento olimpico a Tokyo, ilKanoa. Sarebbe stata necessaria una vera e propria impresa per il nostro portacolori che, purtroppo, non si è materializzata. Il punteggio complessivo ha parlato di 13.87 punti per il nipponico, mentre l’azzurro ha chiuso con 7.00. Permigliore onda 1 da 7.17 contro i 5.67 di, quindi 6.70 nella migliore onda 2, contro appena 1.33 dell’italiano.