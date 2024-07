Sulle orme dei nostri partigiani Operazioni anche nel parmense

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ispezzini operarono, fin dall’inizio, non solo in Lunigiana manel. La prima azione di rilievo fu a Valmozzola, il 12 marzo 1944. Dal gruppo di Valmozzola nacque il distaccamento Muccini del Battaglione Ralli (comandante Flavio Bertone “Walter”, commissario politico Paolino Ranieri “Andrea”, entrambi sarzanesi) protagonisti della costituzione della libera Repubblica del Ceno. Tra le prime bande in Val di Vara e Val di Taro c’erano i gruppi Beretta e Centocroci, che poi si fusero nella Centocroci. L’afflusso dei renitenti alla leva aveva ingrossato le fila dei: a fine giugno erano 500 in Val Ceno e 480 in Val Taro. In Val Ceno prevalevano i garibaldini, giovani comunisti inviati da Parma e da altre zone, tra cui Sarzana, Arcola, La Spezia: una presenza “esterna” che in alcuni settori della popolazione fu vissuta come una sorta di occupazione.