Solita Egonu l’Italia ci mette il carattere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Parte bene anche l’Italvolley femminile, anche se il successo contro la Repubblica Dominicana è stato più sudato del previsto. Meglio così, anche a detta del ct Velasco che sembra aver affrontato queste Olimpiadi con un compito tattico molto preciso: murare ogni tipo di pressione sue compagne, alleggerirne le spalle psicologiche. L’esordio vittorioso per 3-1 (25-19; 24-26; 25-21; 25-18) spiega perché non tutto è andato liscio. "A volte è importante vincere le partite soffrendo un po’, in questo modo abbiamo la possibilità di creare anticorpi", ha detto Velasco alla fine. Paola, pur partendo con molti errori nel primo set, ha chiuso il match con uno score di 25 punti, per la gioia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha guardato la partita davanti alla tv nell’ambasciata italiana in Francia, ripartito verso Roma subito dopo.