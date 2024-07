Parigi 2024 scherma fioretto maschile | Marini eliminato agli ottavi Macchi in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Eliminazione a sorpresa per Tommaso, sconfitto neglidi finale delalle Olimpiadi di. Il talentuoso azzurro, campione del mondo e numero uno del seeding, ha ceduto il passo al francese Adam Pauty con il punteggio di 15-14 dopo aver mancato ben quattro match point. Si è fermato invece ai quarti di finale Guillaume Bianchi, anche lui battuto per 15-14. Nonostante una splendida rimonta nel finale, l’italiano si è arreso nel minuto supplementare al più quotato Itkin, numero 2 del ranking. Se l’Italia può continuare a sognare, il merito è di Filippo, capace di vincere tre incontri e approdare in. Sconfitti nell’ordine Xu, Matsuyama e Hamza: ora se la vedrà proprio contro Itkin, inseguendo una meda olimpica.