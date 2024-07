Parigi 2024 Martinenghi oro La fidanzata Adelaide | Emozioni difficili da descrivere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Una volta che abbiamo visto che era primo, non abbiamo neanche guardato chi fosse arrivato secondo o terzo. Abbiamo iniziato a urlare, eravamo felicissimi, è stata una emozione difficile da. Non riesco a immaginare la sua felicità, finchè lui è così io sono felice per lui. Se credevamo nell’oro? Lo speravamo tutti, poi a me di base non interessa il risultato, ma sono orgogliosa di quello che fa quotidianamente a prescindere. Dopo le Olimpiadi andremo in vacanza in Grecia, poi a settembre io parto per Lisbona. Staremo un po’ separati per un periodo però siamo abituati”. Con queste dichiarazioni,Radice ha espresso la sua contentezza per la medaglia d’oro del compagno Nicolò Marinenghi alle Olimpiadi di, nella gara instant-classic dei 100 rana.