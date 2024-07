Parigi 2024 Martinenghi | Ho fatto la gara della vita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Ieri non holaperfetta, hola”. Lo ha detto Nicolò, ospite a Casa Italia, all'indomanimedaglia d'oro olimpica conquistata nei 100 rana a. “La mia tecnica cambia di giorno in giorno, il mio allenatore ha cambiato le ultime cose ieri nel riscaldamento prima", ha aggiunto in merito alla correzioneposizionetesta adottata prima del tuffo. "Io non sono una persona molto attaccata alla routine, amo il cambiamento anche all'ultimo secondo. Sono abbastanza bravo a immagazzinare cose nuove”. A proposito del suo rapporto con la rana, l'azzurro ha aggiunto che “in realtà giocavo a basket e rimane il mio amore, la rana era quello che mi veniva più facile da fare. Io dico sempre che è la rana a scegliere l'atleta, non il contrario", ha concluso.