Parigi 2024 Djokovic troppo forte Nadal cede in 2 set | Il mio ritiro? Decido dopo i Giochi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Novakha battuto Rafanel secondo turno del torneo olimpico col punteggio di 6-1/6-4 e si è qualificato per gli ottavi di finale. Non c'è stato nulla da fare per il grande beniamino del Roland Garros che ha dovutore all'eterno rivale (46 Slam in due), numero due del mondo e primo favorito del seeding. Il serbo, in quello che era il sessantesimo match ufficiale fra i due, si è imposto facilmente in un match che ha avuto storia solo nel secondo set. Adesso il bilancio degli scontri diretti vede il serbo in vantaggio 31 a 29. Sedici annila semifinale di Pechino2028,si è preso la rivincita olimpica su, che poi in Cina vinse l'oro, con il serbo che conquistò invece il bronzo. Agli ottavi di finale il campione di Belgrado sfiderà il tedesco Dominik Koepfer che ha battuto 2-1 l'azzurro Matteo Arnaldi.