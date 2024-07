Ora Coffy Way lancia la sfida | presto leader del settore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) UNA CATENA DI NEGOZI di caffè, settanta tra Italia ed estero, che parte da Terni e arriva in Spagna e Marocco, passando per Milano. Un brand, TheWay, e una società, TheCompany, di cui è direttore generale Stefano Carlevaro (nella foto in alto), imprenditore originario di Civitavecchia ma ormai ternano d’adozione. E soprattutto un’idea, quella del caffè da declinare nei suoi più svariati impieghi, tra degustazione e cucina, svago e pausa. "Perché abbiamo puntato proprio sul caffè? Venivamo da un’azienda di vendita diretta e sinceramente volevamo cambiare – spiega Carlevaro –, così abbiamo iniziato a corteggiare diversi fornitori ma alla fine abbiamo scelto di investire direttamente su un prodotto nuovo e che fosse il nostro. Il tutto è stato deciso durante una cena, in un noto locale di Terni. Del resto il caffè ci affascinava, è un prodotto altamente fidelizzante.