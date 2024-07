Olimpiadi Andrea Vavassori risponde alle critiche | Chi dice che ho sbagliato non capisce niente di tennis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un’uscita prematura e discussa. “Tutta colpa della partecipazione al singolare“: questo rimproverano adalcuni pseudo-tifosi. Dopo la sconfittanel primo turno di doppia in coppia con Simone Bolelli, ilta italiano deve pure difendersi d: “Tutti quelli che pensano che io abbiaa giocare il singolare non capiscono di. Io mi sono sentito benissimo in campo e giocare con Martinez mi ha aiutato a rendere meglio in doppio”.2024, il Medagliere LIVE, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giornoParigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina Cosa è successo Alla vigilia erano tra i candidati alla vittoria finale, dopo due giorni sono già fuori dalla competizione.