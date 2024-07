Nuoto Ceccon si sente realizzato | Da ragazzino sapevo che avrei vinto questo oro Emozione forte in uno sport crudele

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Thomasè il piùal mondo nei 100 dorso e l’ha confermato anche in quel di Parigi: dopo il titolo iridato ed il record del mondo, ecco che il fenomeno azzurro si è andato a prendere anche il trionfo alle Olimpiadi. Una gara devastante quella del dorsista tricolore, che non ha lasciato spazio di replica agli avversari, dominando in lungo ed in largo con il tempo di 52”00. Un vero e proprio fuoriclasse che, pur partendo da favorito, ha gestito al meglio la situazione, sfornando la gara perfetta e trovando quella medaglia d’oro che si era posto come obiettivo da un paio di stagioni. Le parole ai microfoni Rai dopo il trionfo: “Ho detto qualche tempo fa che quando ero, a 15 anni, mi stavo andando ad allenare ed il mio allenatore mi ha chiesto quale fosse il mio sogno. Ho risposto che era vincere le Olimpiadi.