Nel nome di Emis Killa Un evento per il rapper La benedizione della città

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Un posto intitolato a me? Mi farebbe piacere. Ho già detto che Vimercate è casa mia". Un intervento in radio diha preceduto la discussione in aulaproposta di Fratelli d’Italia ad alleati e avversari di dedicare un omaggio alnato e cresciuto ine ora tornato ad abitarci. Dibattito di oltre un’ora per la mozione firmata da Massimiliano Pispisa, il cantante non avrà una via o una piazza tutta per sé, ma unancora da mettere a fuoco. "Ci sarà – dice soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia – e questo è quello che conta". I partiti di centrodestra, all’opposizione, hanno accolto con favore l’idea e hanno votato sì al documento: "Non perdiamo l’occasione come abbiamo fatto con l’attrice e moVittoria Belvedere – ha sottolineato Giovanni Sala dalla minoranza –, entrambi sono talenti che portano Vimercate nel mondo".