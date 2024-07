Napoli Buongiorno | Era il momento di fare questo step fiducia da Conte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sono legato al Torino, però era ildiper la mia crescita. Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d’affetto delquando sono uscite le prime voci, poi con mistere il ds Manna ho parlato durante l’Europeo, ci siamo sentiti molto”. Così Alessandro, nuovo difensore del, si è presentato nella sua prima conferenza stampa in maglia azzurra a Castel di Sangro, dove ieri ha esordito nell’amichevole., che ha scelto la maglia numero 4, ha risposto anche alla domanda sulla sua scelta delin un’estate in cui era un obiettivo della Juventus: “Ci sono state tante squadre che mi hanno cercato – ha detto – e per me, nato e cresciuto nel Torino, mi sembrava di tradire un po’ me stesso, è stata una delle motivazioni sulla scelta.