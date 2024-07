Medico di base emette migliaia di false ricette per oppiacei maxi risarcimento ad Ats Milano La difesa | era ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Quasi un milione e mezzo di euro da versare all’Ats di. E il sequestro conservativo del novembre scorso tramutato in pignoramento della pensione Enpam e delle proprietà immobiliari. Dopo la condanna a 8 anni di reclusione, resa definitiva dalla Cassazione ad aprile, ora è arrivata la stangata della Corte dei Conti per Diego Biagio Mario Fuccilo, ildioggi sessantaquattrenne arrestato per due volte tra 2021 e 2022 con l’accusa di aver prescritto illecitamente decine didi confezioni di OxyContin e Contramal,usati in ospedale per lenire i dolori lancinanti dei malati terminali e che stanno prendendo sempre più piede sul mercato nero tra i tossicodipendenti (l’ossicodone mischiato all’alcol ha un effetto più dirompente dell’eroina) o come “anestetico” alla fatica per gli immigrati che svolgono mansioni pesanti.