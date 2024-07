Mattia Santori nuovo look e vecchie gaffe | il biondo platino suggella l’entusiasmo di chi ritrova la libertà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Uscito dai radar delle cronache politiche nazionali per un po’,, la sardina eletta in consiglio comunale a Bologna nelle file del Pd, vi ha fatto di recente ritorno in grande stile. Merito di untaglio di capelli. O meglio di uncolore: s’è fatto. Colcompare in alcune foto sul suo profilo Instragram, dove il giallo abbonda anche in relazione al Tour de France. La gara ha fatto tappa a Bologna e, si legge su Repubblica,“delegato del sindaco ai Grandi eventi sportivi (è stato) impegnato operativamente un anno per la riuscita della due giorni bolognese”.celebra “di chi si riaffaccia alla” In effetti, a guardare il profilo del delegato, l’impressione è che la faccenda sia stata abbastanza totalizzante per, che ne ha parlato anche nel post del 10 luglio per il suo 37esimo compleanno.