Lezioni dall’America latina

(Di lunedì 29 luglio 2024) Con l’eccezione del Messico – scrive Nicolas Baverez sul Figaro – l’America, a differenza dell’Asia, ancora una volta non riesce a far decollare la propria economia e ad abituarsi alla libertà . E ciò è dovuto non tanto all’accumulo di choc esterni – dal crack del 2008 alla guerra in Ucraina e al Covid – quanto alla maledizione dell’autoritarismo e del populismo, che minacciano di far precipitare il continente nel caos. Il Venezuela è l’emblema delle patologie sudamericane. Pur avendo le maggiori riserve di petrolio al mondo (300 miliardi di barili) ed essendo ricco di gas, oro, bauxite, ferro e nichel, il Pil del paese si è ridotto dell’80 per cento tra il 2013 e il 2022, fino a raggiungere solo il 10 per cento di quello francese, rispetto al 72 per cento del 1980. L’inflazione ha raggiunto il 360 per cento nel 2023.