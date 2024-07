Lavoro | da leadership a gestione stress come allenare le soft skills più richieste dalle aziende

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Labitalia) - Le organizzazioni hanno bisogno di figure professionali con competenze digitali, green, relazionali e di adattamento al cambiamento continuo. Su uno scenario occupazionale altamente competitivo, le- dette anche competenze trasversali - si staglianocruciale elemento di differenziazione e successo sia per le imprese sia per i candidati che si propongono sul mercato del. Individuare i fabbisogni di nuove competenze e di rigenerazione ditradizionali in settori strategici, necessari per adeguarsi alle trasformazioni aziendali in corso e ai nuovi business, rappresenta una delle sfide del futuro.